Компания «Море» сократила убыток

ОАО "Феодосийская судостроительная компания "Море" (г. Феодосия, АР Крым) в январе-марте сократило чистый убыток на 31,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 2,195 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в Интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-марте компания "Море" увеличила чистый доход в 25,6 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 3,220 млн. грн., а также увеличила валовой доход (выручку) от реализации в 21,1 раза – до 3,299 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году компания "Море" увеличила чистый убыток на 6,3%, по сравнению с 2007 годом, до 69,279 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Феодосийская судостроительная компания "Море" (г. Феодосия, АР Крым) специализируется на производстве быстроходных кораблей и судов с динамическим принципом поддержки (на подводных крыльях, воздушных подушках), прогулочных яхт и катеров (корпус из алюминиево-магниевого сплава). Предоставляет услуги по судоремонту и др.

100% акций ОАО "Феодосийская судостроительная компания "Море" принадлежат государству и находятся в управлении Фонда госимущества Украины.