Жители Старого Крыма могут остаться без воды

Некоторые районы города Старый Крым могут остаться без воды из-за того, что старокрымское водохранилище почти обмелело, пишет газета Кафа

- Старокрымское водохранилище нужно срочно заполнять и чистить, так как оно очень сильно заилено, но средств на это нет, - рассказал секретарь Кировского районного совета Олег Гордеев.

При этом он отметил, что в 2004 году водохранилище перешло на баланс местного совета, работы должны финансироваться за счет местного бюджета.

- Сейчас мы разбираемся, почему так получилось, - сказал Гордеев. - Если бы водохранилище находилось на балансе государства, то тогда никаких бы проблем не было.

По словам городского головы Старого Крыма Дмитрия Чебышева, перспективы решения этого вопроса пока не видно.

- Мы неоднократно писали письма в различные инстанции с просьбой включить на 2009 год финансирование на закачку воды старокрымского водохранилища, но в ответ приходят отписки, что оно находится на нашем балансе и все работы должны проводиться за наш счет, - сказал Чебышев. - Но речь идет о немаленьких суммах, и у нас в бюджете таких денег нет.

Мэр рассказал, что наибольшие сложности с водоснабжением испытывают жители строительного квартала и пятиэтажных домов. Вода в городе подается по графику два раза в неделю.

- В 1998 году, когда я пришел на этот пост, в городе насчитывалось около 220-240 колодцев. Сейчас их значительно больше, - сказал он. - Получается, что почти в каждом втором дворе есть колодец, и жители частного сектора страдают гораздо меньше.