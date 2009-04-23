В Детском парке Симферополя проведут день без табачного дыма

Коалиция «Крым без табачного дыма» в субботу, 25 апреля, проведет в Симферополе акцию «Детский парк без дыма: дыши свободно!».

Участники акции предложат хотя бы на один день объявить Детский парк территорией, свободной от табачного дыма, сообщила пресс-служба коалиции.

«На входе в парк будут установлены знаки с просьбой к посетителям воздержаться от курения. С такой же просьбой будут обращаться к курильщикам волонтеры акции», – говорят организаторы акции.

Посетителям покажут стенд с экспонатами – входящими в табачный дым веществами. Среди них, в частности: формальдегид, бензин, ацетон и свинец.