Керчь ждут проблемы со светом

В Керчи в ближайшие дни возможны проблемы с электроснабжением.

С 23 по 30 апреля планируется отключение воздушной линии ВЛ-110 кВ «Феодосия-Ленино-Керчь» для проведения ремонтных работ – замены железобетонных опор.

Как сообщает мэрия Керчи, при аварийном отключении ВЛ-220 кВ «Феодосия-НС-3-Камыш-Бурунская» питание потребителей будет осуществляться через СШ-35,6 кВ ПС «Очистная».

Это может привести к массовому отключению керчан.

Возможно введение графиков аварийных отключений на время оперативных переключений по восстановлению нормального электроснабжения.