Керчь ждут проблемы со светом
20:04, 22 апреля 2009Крым
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До конца апреля
В Керчи в ближайшие дни возможны проблемы с электроснабжением.
С 23 по 30 апреля планируется отключение воздушной линии ВЛ-110 кВ «Феодосия-Ленино-Керчь» для проведения ремонтных работ – замены железобетонных опор.
Как сообщает мэрия Керчи, при аварийном отключении ВЛ-220 кВ «Феодосия-НС-3-Камыш-Бурунская» питание потребителей будет осуществляться через СШ-35,6 кВ ПС «Очистная».
Это может привести к массовому отключению керчан.
Возможно введение графиков аварийных отключений на время оперативных переключений по восстановлению нормального электроснабжения.
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