В Керчи возможны телесбои

20:00, 22 апреля 2009
Крым
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Горожанам принесли извинения

В Керчи планируется прекращение трансляции телерадиопрограмм.

Это связано с проведением ремонтно-профилактических работ на мачте радиотелевизионной передающей станции Керчи, сообщает мэрия.

Отключения возможны в зависимости от погодных условий ориентировочно с 9.00 до 17.00 до 24 апреля. 

Государственное предприятие «Радиотелевизионный передающий центр» приносит горожанам извинения за причиненные неудобства.

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