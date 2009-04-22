В Керчи возможны телесбои

В Керчи планируется прекращение трансляции телерадиопрограмм.

Это связано с проведением ремонтно-профилактических работ на мачте радиотелевизионной передающей станции Керчи, сообщает мэрия.

Отключения возможны в зависимости от погодных условий ориентировочно с 9.00 до 17.00 до 24 апреля.

Государственное предприятие «Радиотелевизионный передающий центр» приносит горожанам извинения за причиненные неудобства.