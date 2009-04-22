Люди Куницына призывают не драматизировать ситуацию с ЧФ РФ

Заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Ирина ЦОКУР считает, что ситуацию с сокращениями вольнонаемных работников Черноморского флота Российской Федерации не стоит драматизировать.

По ее словам, «из 17300 вольнонаемных, работающих на ЧФ РФ, почти 50% - пенсионеры». Это обстоятельство «смягчает ситуацию», заявила И.ЦОКУР сегодня в прямом эфире региональной телерадиокомпании, комментируя информацию городского центра занятости о том, что ЧФ РФ предлагает сократить 5200 вольнонаемного.

«Сегодня у нас лежат списки на предупреждение об увольнении. Думаю, что на флоте произойдет сокращение от 2,5 до 5 тысяч человек. Это, в основном, строительное управление - 732 человека», - сказала заместитель председателя Севастопольской администрации.

Кроме того, добавила она, «идет увольнение людей из воинских частей, которые обслуживают флот, поэтому мы будем переживать ситуацию по сокращаемым на предприятиях, которую можно сравнить с ситуацией 1998 года».

По информации И.ЦОКУР, на сегодняшний день в городе 2,4 тыс. безработных, 1,7 тыс. из них получают пособия по безработице. «Безработица в Севастополе выросла не столь серьезно, как в Украине. Хотя по уровню безработицы, и мы этим всегда гордились, мы были вторые после Киева. У нас всегда был коэффициент безработицы в рамках 0,5-0,6. Сегодня коэффициент безработицы - 1,1. Например, на одно рабочее место у нас сегодня претендуют три-четыре служащих», - сказала заместитель главы администрации.

Всего в центре занятости насчитывается 1300 вакансий.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля и.о. директора городского центра занятости Севастополя Светлана РЕНДАК заявила, что в Севастополе более 5 тысяч человек из поданых с начала года на сокращение 7 тысяч работников - вольнонаемные Черноморского флота России. Всего на ЧФ РФ вольнонаемных, по данным С.РЕНДАК, 17 тысяч 300 человек, абсолютное большинство из которых - граждане Украины.