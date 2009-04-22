Меджлис пожаловался ОБСЕ на активизацию русских политсил

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа ДЖЕМИЛЕВ заявляет, что накануне 65-ой годовщины депортации крымских татар "наблюдается явная активизация пророссийских политиков в автономии, сопровождаемая в ряде СМИ потоком антикрымскотатарских публикаций".

Как сообщили в пресс-службе Меджлиса, об этом М.ДЖЕМИЛЕВ сказал сегодня Верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кнуту ВОЛЛЕБЕКУ.

"Более того, нередко ярыми проводниками как антикрымскотатарских, так и антиукраинских утверждений выступают и должностные лица крымской власти, правда, прикрываясь при этом своими общественными должностями в различных "русских блоках" и иных организациях", - подчеркнули в Меджлисе.

Напомним, в мае 1944 года крымские татары были выселены из Крыма. Процесс возращения на полуостров начался в конце 1980-х - начале 1990-х годов. С 1993 года 18 мая отмечается в Крыму как День памяти жертв депортации.