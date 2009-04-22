Верховный комиссар ОБСЕ проверяет, не обижают ли в Крыму русских

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кнут ВОЛЛЕБЕК изучает в Крыму обеспечение Украиной образовательных прав этнических русских, а также реализацию других их прав и свобод.

Как сообщила пресс-секретарь руководителя парламента автономии Алла ГОРЕВА, К.ВОЛЛЕБЕК в ходе встречи с крымским спикером Анатолием ГРИЦЕНКО отметил, что он и эксперты его офиса планируют посетить на Востоке, на Западе и в Крыму ряд учебных заведений, где ведется преподавание на русском языке, а также провести встречи с научной элитой вузов и представителями русских общин.

А.ГРИЦЕНКО и К.ВОЛЛЕБЕК обсудили особенности обеспечения условий для функционирования русского и других языков нацменьшинств на территории полуострова. «Стороны пришли к пониманию того, что все национальные меньшинства имеют конституционное право на развитие своих языков, и ничьи права не должны ущемляться», - сказала А.ГОРЕВА.