Кого Ющенко хочет видеть преемником (опрос)

Свыше трети опрошенных считают, что Виктор ЮЩЕНКО хотел бы видеть Арсения ЯЦЕНЮКА своим преемником в должности Президента Украины – как такого кто, с его точки зрения, мог бы лучше всех продолжить его политику. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в апреле 2009 года Киевским международным институтом социологии во всех регионах Украины.

Как говорится в сообщении, размещенном на веб-сайте КМИС, 33,8% опрошенных считают, что своим преемником В.ЮЩЕНКО хотел бы видеть А.ЯЦЕНЮКА, Виктора ЯНУКОВИЧА – 4,2%, Юлию ТИМОШЕНКО – 3,5%, Владимира ЛИТВИНА - 2,4%, никого из них – 19,2%. Ответ “Трудно сказать” дали 30,9% респондентов.

Также опрос засвидетельствовал, что подавляющее большинство респондентов – 72,9% – считают, что если Блок Юлии Тимошенко и Партия регионов в ближайшее время сформируют коалицию, то ее первоочередной задачей должна стать разработка и реализация плана по преодолению экономического кризиса. Объявление импичмента Президенту первоочередной задачей такой коалиции считают 18,2%, принятие новой Конституции – 15,5%, разрешение языковых вопросов – 4%.