К лету в Крыму установят двуязычные указатели дороги

Парламент Крыма поручил службе автомобильных дорог автономии и местным властям установить до 1 июня на полуострове информационно-указательные и другие дорожные знаки с текстами на государственном и русском языках одинаковым по размеру шрифтом.

Такое решение крымские депутаты приняли сегодня на пленарном заседании.

Не допускается размещение на указателях информации, не связанной с дорожным движением.

Как отмечается в пояснительной записке, «Крым является одним из международных курортно-туристических центров, который ежегодно посещают миллионы туристов», а русский язык – языком большинства населения автономии, он используется во всех сферах общественной жизни.

Сейчас в Крыму, в основном, указатели на украинском языке.