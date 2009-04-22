К лету в Крыму установят двуязычные указатели дороги
Русский отдыхающим понятнее
Парламент Крыма поручил службе автомобильных дорог автономии и местным властям установить до 1 июня на полуострове информационно-указательные и другие дорожные знаки с текстами на государственном и русском языках одинаковым по размеру шрифтом.
Такое решение крымские депутаты приняли сегодня на пленарном заседании.
Не допускается размещение на указателях информации, не связанной с дорожным движением.
Как отмечается в пояснительной записке, «Крым является одним из международных курортно-туристических центров, который ежегодно посещают миллионы туристов», а русский язык – языком большинства населения автономии, он используется во всех сферах общественной жизни.
Сейчас в Крыму, в основном, указатели на украинском языке.