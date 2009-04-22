Крымские коммунисты отметили день рождения Владимира Ленина
14:20, 22 апреля 2009Крым
0
Грач говорит: идеи актуальны и сегодня
Коммунисты Крыма отметили 139-летие со дня рождения основателя советского государства Владимира Ленина.
Как сообщает пресс-служба Республиканского комитета Коммунистической партии Украины, накануне в Симферополе прошли торжественное заседание и праздничный концерт, новым членам КПУ вручили партийные билеты.
Сегодня крымские коммунисты во главе со своим лидером Леонидом ГРАЧОМ возложили цветы к памятнику Ленина в центре города. Молодежи вручили комсомольские билеты.
Л.ГРАЧ подчеркнул значимость и непреходящую ценность ленинских идей, которые являются основой теоретической и практической деятельности КПУ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter