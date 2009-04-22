В поминальный день организуют подвоз на кладбище Симферополя

26 апреля, в поминальный день, с 7.30 до 19.00 в Симферополе будет организован подвоз на городское кладбище.

Автобусы будут отправляться от площадей Московской и Советской, Центрального рынка, 7-й городской больницы, из микрорайонов Марьино, Пневматика, Маршала Жукова, с улиц Тарабукина и Залесская. «В этот день мы планируем перевезти к кладбищу порядка 60 тысяч горожан», - отметила начальник управления транспорта и связи исполкома Светлана ПОПРАВКО.

Для этого 120 автобусов со своих маршрутов будут перенаправлены на кладбище, сообщает пресс-центр мэрии Симферополя.

Во избежание заторов частный автотранспорт (в том числе - такси) на территорию кладбища не пустят. Сотрудники Госавтоинспекции сделают исключения только для инвалидов I группы.