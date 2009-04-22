Военные распугают курортников?

Верховная Рада Крыма считает недопустимым проведение военных учений ”Си Бриз-2009” на территории автономной республики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятом сегодня обращении к народным депутатам Украины.

В январе Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ об утверждении плана проведения в 2009 году многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных Сил страны на территории Украины и за ее пределами.

Согласно с планом, учения ”Си Бриз-2009” планируются в автономии на лето. Крымские парламентарии считают, что проведение маневров в разгар курортного сезона ”скажется на заполняемости крымских здравниц и нанесет автономии невосполнимый экономический ущерб”.

В этой связи они просят народных депутатов рассмотреть вопрос о недопустимости проведения ”Си Бриз-2009” в автономии.

Как сообщал УНИАН, предусматривается, что учения "Си Бриз-2009" пройдут летом 2009 года в территориальных водах и на военных полигонах Украины. Целью учений является отработка по стандартам НАТО действий многонациональных сил во время планирования и проведения миротворческой (антитеррористической) операции.