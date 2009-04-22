Депутаты Крыма взялись за язык

Верховная Рада Крыма призывает народных депутатов не поддерживать принятие законопроектов ”О Концепции государственной языковой политики Украины” и ”О государственном языке и языках национальных меньшинств в Украине”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в одобренном сегодня на пленарном заседании Верховной Рады Крыма обращении к депутатам украинского парламента.

Крымские депутаты подчеркивают, что законопроекты существенно сужают права граждан на использование и развитие национальных языков по сравнению с действующей редакцией закона УССР ”О языках в Украинской ССР”.

Так, государственный язык фактически определен в качестве обязательного средства общения во всех сферах общественных отношений.

”Законопроектами создается основа для осуществления перехода исключительно на государственный язык в сферах образования, культуры, в деятельности правоохранительных органов, судопроизводстве, нотариате, фармакологии, торговле, рекламной деятельности, на радио, телевидении и в других средствах массовой информации, в топонимике”, - сказано обращении. Это, отмечается в документе, является нарушением ряда статей Конституции страны и требований международных договоров Украины, являющихся частью национального законодательства.

Кроме того, считают в парламенте автономии, нормы законопроектов игнорируют положения статьи 10 Конституции Крыма. В статье предусмотрено, что в автономии наряду с государственным языком обеспечивается функционирование, развитие и использование русского, крымскотатарского и других национальных языков.