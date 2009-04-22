Крымские депутаты подкинули идею Путину и Тимошенко

Верховная Рада Крыма предлагает правительствам Украины и России создать постоянно действующую комиссию для разработки программы взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Как передает корреспондент УНИАН, крымские депутаты обеспокоены тем, что за годы независимости Украины «разорвались многие налаженные экономические взаимоотношения» с Россией. «Отношения между Украиной и Российской Федерацией значительно ухудшились», - заявляют в парламенте Крыма.

Парламент автономии считает, что «для решения задач макроэкономического характера» и «осуществления крупных проектов, позволяющих вывести государства на более высокий уровень экономического развития», нужны совместные усилия Украины и России.

В этой связи крымские депутаты призывают создать постоянно действующую украинско-российскую межправительственную комиссию.

«Она будет содействовать формированию четкого и последовательного внешнеполитического курса на укрепление долговременных эффективных взаимоотношений между государствами, преодолению совместными усилиями последствий мирового финансово-экономического кризиса, достижению долгосрочной стабилизации экономической ситуации», - сказано в обращении к украинскому и российскому правительствам, принятом сегодня на пленарном заседании парламента автономии.