В Крыму требуют отставки Президента и правительства

Парламент Крыма требует от Президента Виктора ЮЩЕНКО и Кабинета министров Украины досрочно сложить полномочия.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты обеспокоены ”критической ситуацией, сложившейся в Украине в результате негативного воздействия глобального финансово-экономического кризиса”.

При этом, подчеркивают парламентарии, проблемы экономического характера в стране ”многократно усугубляются еще и политическим кризисом”.

”В мире мобилизуются все силы для преодоления кризиса, разрабатываются и реализуются антикризисные программы, а в Украине все сводится к популистским заявлениям”, - считают в Верховной Раде Крыма.

”Сохранение действующей власти может привести не только к дальнейшему обнищанию населения, но и к потере территориальной целостности и государственного суверенитета Украины”, - говорится в обращении крымских депутатов к главе государства и правительству. За его принятие проголосовали 67 парламентариев, против - 6, не голосовали - 17.