В Крыму поменяли главного по земле

Верховная Рада Крыма уволила Николая ГОЛУБЕВА с должности председателя Республиканского комитета автономии по земельным ресурсам, назначив вместо него Олега РУСЕЦКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, такие решения крымский парламент принял сегодня на пленарном заседании.

Н.ГОЛУБЕВ освобожден от должности по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

О.РУСЕЦКИЙ уволен с должности председателя Постоянной комиссии парламента автономии по аграрным и земельным вопросам, экологии и рациональному природопользованию в связи с назначением главой Рескомитета по земле.

Справка УНИАН. О.РУСЕЦКИЙ - депутат Верховной Рады Крыма, избран от партии ”Союз”. Постоянной комиссией ВР Крыма по аграрным и земельным вопросам руководил с мая 2006 года.

Н.ГОЛУБЕВ работал председателем Рескомитета по земле с мая 2005 года.