В Крыму рыбак «поймал» на удочку разряд в 10 тысяч вольт

В Крыму 67-летний рыбак получил ожоги более 50% тела в результате удара электрическим разрядом напряжением в 10 тысяч вольт.

Как сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, несчастный случай произошел вечером 20 апреля на пруду возле феодосийского поселка Приморское.

«Замахнувшись удочкой, рыбак зацепился мокрой леской за высоковольтную линию электропередач. Разрядом тока обожженного мужчину отбросило в воду», – сообщили в МЧС.

Спасатели достали его из воды и передали медикам. Врачи диагностировали у пострадавшего ожоги 55% тела III степени и ожоговый шок. Сейчас мужчина в тяжелом состоянии находится в реанимации.