Апелляционный суд подтвердил: депутат c яйцами – хулиганка

Аппеляционный суд Крыма оставил без изменений решение Железнодорожного районного суда, который признал депутата городского совета Симферополя Наталью ЛАНТУХ виновной в совершении административного правонарушения и назначил 119 гривен штрафа в доход государства.

Об этом сообщила Русская община Крыма, чьей активисткой явлаяется Н.ЛАНТУХ.

Депутат, которая в марте в знак протеста против снятия Владимира БЛИНОВА с должности секретаря горсовета разбила и вылила несколько яиц на голову мэра Симферополя Геннадия БАБЕНКО, подала аппеляцию на решение райсуда.

"Аппеляционный суд не нашёл оснований для изменения решения Железнодорожного районного суда по заявлению Г.БАБЕНКО", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 19 марта на сессии горсовета 43 депутата путем тайного голосования бюллетенями отправили В.БЛИНОВА в отставку. После чего Н.ЛАНТУХ подошла к мэру и вылила ему на голову несколько яиц. Депутат заявила, что ее поступок - это «крик души» и протест против фарса в горсовете. Г.БАБЕНКО обратился в милицию по факту инцидента. 20 марта суд назначил депутату административное наказание в виде штрафа.