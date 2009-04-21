Всемирная цифровая библиотека начала работу

С сегодняшнего дня начала работу Всемирная цифровая библиотека (World Digital Library), обеспечивающая доступ к уникальным произведениям культуры и архивам всего мира.

Как сообщается на сайте ЮНЕСКО, церемония открытия состоялась сегодня в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО.

На сайте библиотеки (http://www.wdl.org/en) можно будет ознакомиться с рукописями, картами, редкими книгами, фильмами, звукозаписями, печатными материалами и фотографиями. Ее фонды будут открыты для свободного и бесплатного доступа.

ВЦБ будет работать на семи языках – английском, арабском, испанском, китайском, португальском, русском и французском, а ее материалы будут изданы на нескольких десятках различных языков. Просмотровые и поисковые особенности позволят проводить изучение сайта во взаимосвязи культур и эпох.

Среди сокровищ, доступных в ВЦБ, будут, например, кости оракула и стела – вклад Национальной библиотеки Китая; арабские научные трактаты – Национальной библиотеки и архивов Египта; ранние фотографии Латинской Америки – вклад Национальной библиотеки Бразилии; Hyakumanto darani, рукопись 764 года – Национальной библиотеки диеты Японии; книга 13 века Devil’s Bible – вклад Национальной библиотеки Швеции; материалы по арабской, персидской и турецкой каллиграфии из коллекции Библиотеки Конгресса.

Справка. В создании ВЦБ участвовали ЮНЕСКО и 32 партнерские организации.

ВЦБ была создана группой специалистов Библиотеки Конгресса.

Техническую помощь оказали сотрудники Bibliotheca Alexandrina в Александрии, Египет. Среди других партнеров библиотеки, которые поделились своими материалами и опытом, были государственные библиотеки, организации культуры и образования Бразилии, Великобритании Египта, Китая, Израиля, Ирака, Мали, Марокко, Мексики, Катара, Нидерландов, Российской Федерации, Саудовской Аравии, Сербии, Словакии, США, Уганды, Южной Африки, Франции, Швеции и Японии.

ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры – создана 16 ноября 1945 года.