Грач просит ПАСЕ, ОБСЕ, Обаму защитить Конституцию Крыма

Депутат Верховной Рады Леонид ГРАЧ направил обращения руководству Совета Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, президентам и премьер-министрам ряда государств с просьбой оказать воздействие на власти Украины, потребовав от них «восстановления законности и безусловной реализации конституционных полномочий Автономной Республики Крым».

Об этом сообщили в пресс-службе Л.ГРАЧА, который является председателем Общественного Совета по защите конституционных полномочий Крыма.

Л.ГРАЧ направил в адрес Президента Соединённых Штатов Америки Барака ОБАМЫ, Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА, Президента Франции Николя САРКОЗИ, канцлера Германии Ангелы МЕРКЕЛЬ, премьер-министра Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ, премьер-министра Великобритании Гордона БРАУНА, премьер-министра Канады Стивена ХАРПЕРА, премьер-министра Японии Таро АСО, председателя ОБСЕ Доры БАКОЯНИС, председателя ПАСЕ Луиса Марии ДЕ ПУЧ, генерального секретаря Совета Европы Терри ДЭВИСА материалы о сборе подписей под требованиями по защите конституционных полномочий Крыма. «Прошу вас поддержать наши законные требования и оказать воздействие на власти Украины», - отмечается в депутатском обращении.

Как сообщал УНИАН, 19 января в Симферополе участники всекрымского вече заявили, что нарушения конституционных полномочий Крыма «приняли системный характер». Они потребовали от Президента, премьера, спикера парламента и генерального прокурора Украины обеспечить «незамедлительную реализацию» конституционных полномочий Крыма.

11 апреля в Симферополе участники вече заявили о сборе более 1,5 млн. подписей под требованием о защите конституционных прав автономии (население АРК составляет более 1,9 млн. человек).