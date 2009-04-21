В Крыму девочка напилась яда для насекомых

В Крыму тринадцатилетняя девочка покончила жизнь самоубийством, выпив отраву от колорадского жука.

Как сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, несчастный случай произошел на днях.

По предварительной информации, девочка решила уйти из жизни, боясь быть наказанной родителями, поскольку взяла у них без разрешения большую сумму денег.

Подросток умер в больнице, не приходя в сознание.

По мнению психолога крымского Главка МЧС Виталия ГИРЕНКО, родителям нужно больше уделять времени и внимания воспитанию детей.

С начала года в Крыму 18 человек покончили жизнь самоубийством.