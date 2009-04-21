День рождения Екатерины II отметят в Крыму маршем и митингом

Представители Русской общины Крыма и партии "Русский блок" проведут шествие и митинг в Симферополе 24 апреля по случаю 280-й годовщины со дня рождения императрицы Екатерины II.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Русской общины Крыма.

Шествие завершится митингом у закладного камня, где будет восстановлен памятник российской императрице.

На месте проведения митинга будет установлено большое полотнище с изображением памятника в полную величину.

Участники торжественных мероприятий поднимут российский флаг размером 32 кв. м.

В резолюции, которую планируется принять на митинге, активисты Русской общины Крыма и "Русского блока" выразят несогласие с политикой украинского государства и призовут все патриотические силы Крыма, России и Украины "крепить единство во имя возрождения единства и могущества исторической России".