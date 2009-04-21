Активист из Крыма идёт в Президенты

Крымский активист Сергей ШУВАЙНИКОВ собирается выдвигать свою кандидатуру на выборах Президента Украины.

Об этом он заявил сегодня в Симферополе.

С.ШУВАЙНИКОВ называет себя «кандидатом из народа» и надеется на поддержку Крыма, Центральной и Юго-Восточной Украины. «Если мне удастся стать кандидатом в Президенты Украины и зарегистрироваться, я думаю, что смогу получить несколько миллионов голосов. Это вполне реально, – отметил он. – По крайней мере, я знаю, что Центральная, Восточная Украина, Юг и Крым поддержат меня. Не сомневаюсь, что я смогу найти на украинском языке общий язык с населением, которое живет на Западной Украине».

С.ШУВАЙНИКОВ задался целью «сделать Украину социально-ориентированным государством».