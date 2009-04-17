В Керчи накрыли подпольную АЗС
15:20, 17 апреля 2009Крым
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Изъяты тонны дизтоплива и бензина
Сотрудники налоговой милиции Керчи пресекли деятельность «подпольной» автозаправочной станции.
Как сообщает пресс-служба налоговой Крыма, незаконную деятельность в селе Горностаевка вёл руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью. Он не смог предоставить необходимые разрешающие документы на работу АЗС.
Налоговики описали и изъяли около 8 тонн бензина различных марок, более 2,5 тонн дизельного топлива и другие товарно-материальные ценности.
Материалы по данному факту будут переданы в суд.
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