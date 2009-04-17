В Керчи накрыли подпольную АЗС

Сотрудники налоговой милиции Керчи пресекли деятельность «подпольной» автозаправочной станции.

Как сообщает пресс-служба налоговой Крыма, незаконную деятельность в селе Горностаевка вёл руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью. Он не смог предоставить необходимые разрешающие документы на работу АЗС.

Налоговики описали и изъяли около 8 тонн бензина различных марок, более 2,5 тонн дизельного топлива и другие товарно-материальные ценности.

Материалы по данному факту будут переданы в суд.