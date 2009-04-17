Русскому языку – развитие

Программа развития регионального русского языка и русской культуры в Севастополе на 2009 год будет выполнена.

Как передает корреспондент УНИАН, об заявил журналистам председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ после утверждения на очередной сессии горсовета плана мероприятий программы на текущий год.

По словам В.САРАТОВА, для реализации плана мероприятий будет проведена большая и кропотливая работа, так как программа развития русского языка затрагивает все культурные слои в нашей жизни». Всего, по утверждению председателя горсовета, на выполнение программы в текущем году предусмотрено потратить более 1 млн. 200 тыс. грн.

Как считает В.САРАТОВ, немаловажным в принятом плане «является приобретение для библиотечной сети города художественной, справочной и научно-методической литературы на русском языке, повышение квалификации учителей русского языка и литературы общеобразовательных заведений, проведение профессионального конкурса «Учитель года» и Третьих кирилло-мефодиевских чтений, а так же участие школьников города в открытой международной Олимпиаде по русскому языку».

По словам главы горсовета, предполагается также издание брошюры «Памятка севастопольцам», участие в Крымском фестивале «Великое русское слово» и фестивале «Самородки», который уже стал традиционным. Планируется также приобретение учебных пособий по курсу «Севастополеведение», слушания по вопросу «Русский язык – от проблемы к решению» с участием родительской общественности города.

Как добавил В.САРАТОВ, «главная же цель программы развития регионального русского языка, русской культуры в Севастополе на 2007-2011 годы - создание условий для развития и функционирования русского языка во всех сферах общественной жизни города в соответствии с положениями Европейской хартии региональных языков».