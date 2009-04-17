У фирмачей отбили общежитие

Хозяйственный суд Крыма отказал коммерсантам в праве собственности на здание общежития, расположенного по улице Кечкеметской в Симферополе.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Общежитие «досталось» фирмачам от Симферопольского АТП в результате мирового соглашения, которое противоречит действующему законодательству. По закону в случае банкротства предприятия, как это произошло с АТП, принадлежащие ему объекты жилого фонда подлежат передаче в коммунальную собственность.

Новое рассмотрение дела состоялось после того, как Верховный суд Украины по кассации прокуратуры отменил предыдущие решения судов, узаконившие приватизацию общежития.