Мэр Судака оштрафован за коррупцию

Мэр крымского города Судак Андрей ДЕМЕНТЬЕВ оштрафован на тысячу гривен за коррупционные действия.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

По данным надзорного ведомства, вопреки закону А.ДЕМЕНТЬЕВ не вынес на рассмотрение сессии городского совета вопрос о выплате себе материальной помощи на оздоровление размером 8,8 тысяч гривен, а принял его единолично.

По составленному Управлением по борьбе с организованной преступностью милиции Крыма протоколу мэр признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.1 Закона Украины «О борьбе с коррупцией».

Суд постановил привлечь А.ДЕМЕНТЬЕВА к административной ответственности за нарушение порядка начисления материальной помощи.

*** Ранее по решению суда А.ДЕМЕНТЬЕВ был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 85 гривен из-за нерасторопности чиновников города. Два месяца, регулярно собираясь на сессии, депутаты горсовета не рассматривали протест прокурора, в котором тот требовал восстановить в очереди на получение жилья инвалида Великой Отечественной войны.