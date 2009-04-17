НАТО научит украинский флот борьбе с морскими пиратами

Председатель Военного комитета Североатлантического альянса, адмирал Джампаоло Ди ПАОЛА заявляет, что НАТО готово помочь Военно-морским силам Украины должным образом подготовиться к участию в международной антитеррористической операции по противодействию пиратству, если будет соответствующее политическое решение украинской власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Военного комитета НАТО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Если будет принято решение правительством Украины об участии Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в международной антитеррористической операции по противодействию пиратству, мы с радостью поможем в подготовке к этому», - сказал Д. Ди ПАОЛА.

В связи с этим председатель Военного комитета НАТО высоко оценил участие ВМС Украины в антитеррористической операции НАТО в Средиземном море «Активные усилия».

В свою очередь, начальник Генерального штаба ВСУ, генерал армии Украины Сергей КИРИЧЕНКО сообщил, что на сегодня в составе украинских ВМС есть три военных корабля, в частности фрегат «Гетьман Сагайдачний», корвет «Тернопіль» и большой десантный корабль «Костянтин Ольшанський», которые готовы выполнять задачи в разных международных операциях.

«Если будет принято политическое решение об участии в антитеррористической операции по противодействию пиратству, то наш фрегат «Сагайдачний» будет готов приобщиться к ней», - отметил С.КИРИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 16-17 в Украине находится военная делегация Североатлантического альянса во главе с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Дж. Ди ПАОЛА.

Справка УНИАН. В конце марта НАТО заявило о возобновлении операции против пиратов.

По данным ООН, на сегодня сомалийские пираты удерживают в заложниках около 300 человек и 17 кораблей.