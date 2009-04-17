Крымские татары хотят Тимошенко

Крымские татары четвертый день пикетируют здание правительства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, около 30 участников акции требуют встречи с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

«В среду, 15 апреля, министр окружающей среды ФИЛИПЧУК к нам не выходил, но нас пригласили в здание Кабинета министров на заседание рабочей группы», - сказал один из организаторов акции, представитель общественной организации «Авдет» Нариман ПОТЕЛОВ.

По его словам, во время заседания рабочей группы по урегулированию земельных вопросов крымских татар было принято решение о проведении во вторник, 21 апреля, выездного заседания группы в Крыму.

«Но мы по прежнему хотим встретиться с Юлией ТИМОШЕНКО, поскольку рабочая группа была создана в ноябре прошлого года, а проблемы не решены до сих пор», - подчеркнул Н.ПОТЕЛОВ.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля Ю.ТИМОШЕНКО на заседании правительства поручила министру охраны окружающей природной среды Георгию ФИЛИПЧУКУ урегулировать проблемы крымских татар, пикетирующих здание Кабинета министров. Премьер предложила министру выйти к участникам акции протеста и выслушать их требования.

В свою очередь, министр сообщил, что в настоящее время составляется реестр проблем всех участников акции, а также параллельно создается реестр фактов незаконного самовольного захвата земельных участков. По его словам, участники акции просят выделить им земельные участки в Симферополе, Евпатории, Алуште, а также в Симферопольском районе - под строительство и ведение сельского хозяйства. При этом Г.ФИЛИПЧУК отметил, что часть тех земель, на которые претендуют крымские татары, находится в сфере управления Аграрной академии наук.