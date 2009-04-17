В Ялтинском порту новый начальник
11:24, 17 апреля 2009Крым
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Главная задача – развитие туризма
Начальником Ялтинского морского торгового порта назначен Егор ИВАНОВ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.
16 апреля Е.ИВАНОВ стал победителем конкурса на должность начальника порта.
Ялтинский порт является наиболее привлекательным портом страны с точки зрения пассажирских перевозок. Развитие туризма и привлечение иностранных туроператоров – первоочередные задания в работе предприятия. «Два месяца тому назад министр (транспорта и связи) Иосиф ВИНСКИЙ представил проект реконструкции Ялтинского порта премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО. Согласно этому плану я буду вести свою работу», – сказал новый начальник порта.
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