В Ялтинском порту новый начальник

Начальником Ялтинского морского торгового порта назначен Егор ИВАНОВ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

16 апреля Е.ИВАНОВ стал победителем конкурса на должность начальника порта.

Ялтинский порт является наиболее привлекательным портом страны с точки зрения пассажирских перевозок. Развитие туризма и привлечение иностранных туроператоров – первоочередные задания в работе предприятия. «Два месяца тому назад министр (транспорта и связи) Иосиф ВИНСКИЙ представил проект реконструкции Ялтинского порта премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО. Согласно этому плану я буду вести свою работу», – сказал новый начальник порта.