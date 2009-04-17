В Ялтинском порту новый начальник

11:24, 17 апреля 2009
Крым
0 0

Главная задача – развитие туризма

Начальником Ялтинского морского торгового порта назначен Егор ИВАНОВ. 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины. 

16 апреля Е.ИВАНОВ стал победителем конкурса на должность начальника порта.

Ялтинский порт является наиболее привлекательным портом страны с точки зрения пассажирских перевозок. Развитие туризма и привлечение иностранных туроператоров – первоочередные задания в работе предприятия. «Два месяца тому назад министр (транспорта и связи) Иосиф ВИНСКИЙ представил проект реконструкции Ялтинского порта премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО. Согласно этому плану я буду вести свою работу», – сказал новый начальник порта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter