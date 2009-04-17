В Крыму три новых прокурора

Кадровые перестановки Медведько

В прокуратуре Крыма - кадровые перестановки. Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО назначил трёх новых прокуроров в регионах автономии. В прокуратуре Крыма - кадровые перестановки. Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО назначил трёх новых прокуроров в регионах автономии. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ. Так, приказами А.МЕДВЕДЬКО прокурором Железнодорожного района Симферополя назначена Любовь КАРДАШ, прокурором Бахчисарайского района Крыма назначен Олег ДЕМЬЯНЕНКО, прокурором Белогорского района - Владислав ТРОФИМЦОВ. Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, 51-летняя старший советник юстиции Л.КАРДАШ до этого почти 2 конституционных срока руководила прокуратурой Бахчисарайского района. 36-летний советник юстиции О.ДЕМЬЯНЕНКО ранее возглавлял отдел участия прокуроров в уголовном судопроизводстве управления поддержания государственного обвинения прокуратуры Крыма. 29-летний младший советник юстиции В.ТРОФИМЦОВ до назначения на новую должность работал заместителем прокурора Железнодорожного района Симферополя.

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