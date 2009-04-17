В Крыму три новых прокурора
Кадровые перестановки Медведько
|Александр МЕДВЕДЬКО
Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.
Так, приказами А.МЕДВЕДЬКО прокурором Железнодорожного района Симферополя назначена Любовь КАРДАШ, прокурором Бахчисарайского района Крыма назначен Олег ДЕМЬЯНЕНКО, прокурором Белогорского района - Владислав ТРОФИМЦОВ.
Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, 51-летняя старший советник юстиции Л.КАРДАШ до этого почти 2 конституционных срока руководила прокуратурой Бахчисарайского района.
36-летний советник юстиции О.ДЕМЬЯНЕНКО ранее возглавлял отдел участия прокуроров в уголовном судопроизводстве управления поддержания государственного обвинения прокуратуры Крыма.
29-летний младший советник юстиции В.ТРОФИМЦОВ до назначения на новую должность работал заместителем прокурора Железнодорожного района Симферополя.