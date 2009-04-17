В Крыму три новых прокурора

11:22, 17 апреля 2009
Крым
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Кадровые перестановки Медведько

В прокуратуре Крыма - кадровые перестановки. Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО назначил трёх новых прокуроров в регионах автономии. 

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ. 

Так, приказами А.МЕДВЕДЬКО прокурором Железнодорожного района Симферополя назначена Любовь КАРДАШ, прокурором Бахчисарайского района Крыма назначен Олег ДЕМЬЯНЕНКО, прокурором Белогорского района - Владислав ТРОФИМЦОВ.

Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, 51-летняя старший советник юстиции Л.КАРДАШ до этого почти 2 конституционных срока руководила прокуратурой Бахчисарайского района.

36-летний советник юстиции О.ДЕМЬЯНЕНКО ранее возглавлял отдел участия прокуроров в уголовном судопроизводстве управления поддержания государственного обвинения прокуратуры Крыма.

29-летний младший советник юстиции В.ТРОФИМЦОВ до назначения на новую должность работал заместителем прокурора Железнодорожного района Симферополя.

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