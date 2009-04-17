Мать с ребёнком погибли в ванной

Женщина с ребёнком без признаков жизни были найдены сегодня ночью в ялтинском регионе Крыма.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, мать (1968 года рождения) и ее ребёнка (2006 года рождения) обнаружили в расположенной в полуподвальном помещении двухэтажного дома ванной комнате. Там была самовольно установлена газовая водонагревающая колонка. По предварительным данным, дымоход колонки и система вентиляции в ванной выполнены с грубыми нарушениями.

Причину смерти людей установят после проведения судмедэкспертизы.