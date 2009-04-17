Узбекского заробитчанина держали в гараже в Крыму и не давали спать

30-летний житель Крыма держал в гараже гражданина Узбекистана и заставлял его бесплатно работать.

Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, крымчанин завербовал узбека для выполнения работ по хозяйству. Заробитчанину обещали ежемесячную зарплату, нормальные условия труда и жилье, но после приезда из Узбекистана в Украину у него забрали документы и личные вещи.

Иностранца принуждали ночью в антисанитарных условиях, в гараже, где он проживал, выпекать лаваш для продажи, днем - выполнять работы по хозяйству.

В СБУ обратились родственники узбека. Мужчину освободили в ходе спецоперации.

По материалам Службы безопасности милиция возбудила дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.149 (торговля людьми, эксплуатация труда) Уголовного кодекса Украины.