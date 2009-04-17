Погода в Крыму на выходные: +20°

На Пасху не исключены дожди

18 апреля в Крыму без существенных осадков, 19 апреля возможны дожди. Как сообщили в Украинском гидрометцентре, в субботу на крымском полуострове ветер юго-западный, 7-12 м/с, в воскресенье - северный, 7-12 м/с. 18-19 апреля температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20°. 20 апреля (понедельник) в Крыму без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.

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