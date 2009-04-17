Артек станет центром детской моды

III Международный фестиваль "Дни детской моды в "Артеке" пройдет в Крыму с 30 апреля по 6 мая.

Как сообщает пресс-служба Международного детского центра "Артек", мероприятие организовано в содружестве с Ukrainian Fashion Week.

Среди задач фестиваля - продвижение и популяризация детской и юношеской моды, презентация коллекций профессиональных дизайнеров, детских творческих коллективов.

В программе "модного" фестиваля - Всеукраинский конкурс профессиональных детских моделей "Юная модель Украины-2009", конкурс юных дизайнеров "Старт кутюр", "Fashion-парад" детских модельных агентств, студий и театров мод.

К конкурсу "Старт кутюр" присоединятся и юные "артековцы". Они не только представят созданные непосредственно в "Артеке" дизайнерские работы, но и станут членами большого детского жюри. 1500 участников майской смены в "Артеке" определят номинанта премии Детский знак качества.

Кроме того, в рамках фестиваля запланировано проведение мастер-классов, семинаров, фотовыставок с участием ведущих специалистов в области детской моды, дизайнеров и маркетологов.