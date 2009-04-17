Лето-2009 в Евпатории стартует в мае

1 мая Евпатория откроет курортный сезон.

Праздник начнется с карнавального шествия Нептуна со свитой по улицам города.

На Театральной площади состоится церемония открытия сезона "Лето-2009". Пройдет парад курорта - праздничное шествие трудовых коллективов города, откроется второй международный чемпионат живых статуй.

На улице Дувановская будут работать ряд выставок (цветов, фоторабот, работ профессиональных мастеров прикладного искусства Крыма). На набережной Горького поющая молодежь устроит "Южный коктейль".

Ближе к вечеру на Театральной площади живые статуи организуют перформанс, пройдет гала-концерт "Музыкальный вернисаж".

Кроме того, выступят участники и финалисты TV-проектов: "Шанс", "Минута славы" и "Україна має талант", - а после них - лучшие ди-джеи Крыма.

2 мая на ул. Караимская пройдут Праздник шашлыка "Каламитские шампура", этническо-фольклорный концерт "Народов дружная семья", выставка работ художников и мастеров-умельцев, перформанс живых статуй на туристическом маршруте "Малый Иерусалим". Ближе к вечеру состоится церемония награждения победителей чемпионата живых скульптур. Вечером на набережной им.Терешковой устроят файер-шоу и фейерверк.

3 мая на Театральной площади организуют праздник духовой музыки.