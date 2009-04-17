Грач клянется быть в КПУ до смерти

Глава крымской организации КПУ Леонид Грач уверяет, что он не собирается выходить из партии, и у него нет конфликта с ее лидером Петром Симоненко.

Об этом Грач заявил в эфире телеканала TBi, передает пресс-служба канала.

"Если сказать по-одесски: не дождутся, то этого мало. Я с этой партией до смерти. Моей. А партия будет вечно жить? И я собираюсь жить долго", - заявил Грач.

Относительно взаимоотношений с Симоненко лидер крымских коммунистов заявил: "Я лидера партии еще не критиковал. С партией у меня все нормально, просто есть разные взгляды и подходы". Он подчеркнул свое нежелание выяснять отношения и вообще возвращаться к этой теме. Грач уверяет, что с Симоненко он встречается, общается, но выяснять отношения не собирается.

В то же время Грач уклонился от ответа на вопрос, собирается ли он участвовать в президентских выборах: "Партия точно будет выдвигать кандидата, и кого она выберет, тот и будет", - сказал по этому поводу политик.

Касаясь вопроса о лидерстве в КПУ, Грач уточнил, что "в КПУ много лидеров – от активного коммуниста до секретаря первичной ячейки". "А формально желания быть первым секретарем ЦК, у меня никогда не было и не будет", - сказал он.

Как известно, в феврале Грач был выведен из состава президиума ЦК Компартии.

11 апреля крымские республиканские организации Компартии и партии "Союз левых сил" создали "Блок Грача".

Украинская правда