Куницына так просто не выгонишь

Окружной административный суд Крыма признал незаконным пункт постановления Верховной Рады Украины от 16 января текущего года, в котором Президенту Украины предлагалось реализовать решение горсовета Севастополя о выражении недоверия председателю Севастопольской городской государственной администрации Сергею КУНИЦЫНУ.

Как сообщили в пресс-службе Севастопольской администрации, по мнению С.КУНИЦЫНА, «справедливость восторжествовала, а политическая подлость наказана».

Он заявил: «Все последние провокационные сообщения на определенных Интернет-сайтах, дескать, «КУНИЦЫНА отправят в отставку» - это отголоски судебного решения. Ну не угомонится кто-то никак. И так не получилось, и эдак. Заявляю: и не получится у вас ничего. Работал, работаю и буду работать в Севастополе».

Как сообщал УНИАН, 5 июня 2008 года была создана парламентская Временная следственная комиссия по главе с народным депутатом Иваном ВЕРНИДУБОВЫМ. Ее задачей было выяснение обстоятельств нарушений Конституции и законодательства Севастопольской ГГА и городским советом, другими органами исполнительной власти в вопросах земельных отношений.

Предварительные выводы председатель комиссии озвучил в парламенте 16 января 2009 года. В итоге Верховная Рада приняла постановление о предварительном отчете комиссии, в котором, в частности, предложила Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО реализовать решение горсовета Севастополя о выражении недоверия председателю горадминистрации С.КУНИЦЫНУ, а также решила передать материалы расследования в правоохранительные органы.

В конце января С.КУНИЦЫН подал в Окружной административный суд Крыма иск «О признании недействительным правового акта индивидуального действия» к Верховной Раде Украины. В исковом заявлении содержится требование признать незаконным и отменить постановление парламента от 16 января о предварительном отчете ВСК относительно деятельности Севастопольской администрации.