Готов ли флот Украины работать по стандартам НАТО?

Экипажи кораблей Военно-Морских Сил Украины пройдут проверку готовности к выполнению возложенных на них задач по стандартам НАТО.

Как сообщили в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, сегодня в ВМС прибыла с рабочим визитом делегация специалистов из 19 стран-членов и партнеров НАТО.

Целью визита иностранных военнослужащих является открытие 15-го курса подготовки экспертов по вопросам проведения оценки 1-го уровня по стандартам НАТО в рамках Программы проверки и обратной связи Концепции оперативных возможностей, а также проведение оценки 1-го уровня по стандартам Альянса фрегата “Геттман Сагайдачний” с вертолетом Ка-27пр, корвета “Тернопіль” и большого десантного корабля “Костянтин Ольшанський”.

Планируется, что в мероприятиях также примет участие санитарный самолет Ан-26 “Вита” Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Во время оценки экипажи кораблей украинского флота выйдут в море, где, в частности, проведут учения по универсальной обороне, тактическому маневрированию и передаче груза на ходу, тренировку по организации буксировки поврежденного корабля. Также с экипажами будут проведены корабельные учения по радиационной, биологической и химической защите.

Завершится 15-й курс подготовки экспертов по вопросам проведения оценки 1-го уровня по стандартам НАТО 24 апреля.