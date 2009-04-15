Ялтинский зоопарк «Сказка» просит помочь восполнить его коллекцию

Ялтинский зоопарк «Сказка», который за последние несколько недель потерял 10 животных, просит неравнодушных граждан помочь восполнить его коллекцию.

Для участия в пополнении коллекции зоопарка, в установке систем охраны и других мероприятий, направленных на улучшение зверница, открыт расчетный счет для добровольных пожертвований от граждан и коллективов.

Получатель: ЧП «Ялтинский зоопарк „Сказка“», ОКПО 22291819, КРФ АКБ «УСБ» г. Симферополь, МФО 324010, Р/С № 26004515488991 (назначение платежа «Благотворительная помощь зоопарку»).

Тем временем, органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту гибели животных.

Директор зоопарка Олег ЗУБКОВ выражает благодарность Президенту Украины Виктору Ющенко, его супруге Катерине ЮЩЕНКО, Генеральному прокурору страны Александру МЕДВЕДЬКО «за неравнодушие и особое внимание к трагедии», произошедшей с животными «Сказки».

Как сообщал УНИАН, питомцы «Сказки» – шимпанзе Чарлик, пекинес Кузя, рыси Чук и Гек, пумы Николь и Малыш, гималайские медведи Николетка и Минька, лиса Тимка и волк Гоша – погибли в результате отравления ядом.

Директор «Сказки» назначил вознаграждение в 100 тыс. грн. тому, кто поможет поймать отравителей.

***Зоопарк «Сказка» создан в 1995 году О.ЗУБКОВЫМ. Это первый частный зоопарк в СНГ. В настоящее время в звернице содержится более 700 животных и птиц. Многие из них – редких видов.