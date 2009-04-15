Главный инспектор таможенного поста «Феодосия» пойдёт под суд

Главным управлением по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины направлено в суд уголовное дело в отношении главного инспектора таможенного поста «Феодосия» Крымской таможни.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, дело было возбуждено по ч.5 ст.27 и ч.3 ст.212, ч.1 ст.255, ч.3 ст.364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Обвиняемый в 2003 году в составе организованной преступной группы совершил подлог официальных документов о таможенном оформлении вывоза за таможенную территорию Украины почти 90 тыс. тонн сахара, произведенного из давальческого сырья, за что было получено в качестве взятка свыше 1,5 млн. долларов США.

Государству причинен ущерб на сумму более 244 млн. грн. Эти деньги недополучил государственный бюджет Украины в качестве налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины.

Уголовное дело направлено в Верховный Суд Украины.