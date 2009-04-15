Прокуратура восстановила права более 1,3 тысяч детей Крыма

Права 1339 несовершеннолетних крымчан восстановила прокуратура в первом квартале этого года. Детям возмещено 150 тысяч гривен.

Для защиты имущественных, жилищных, других личных прав маленьких крымчан прокуратурой в текущем году внесено 149 предписаний и представлений об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которых к ответственности привлечено 255 должностных лиц.

В январе-марте 2009 года надзорным ведомством в ходе надзора за соблюдением прав несовершеннолетних было возбуждено 31 уголовное дело. Третья часть из них возбуждена в отношении взрослых, которые не занимались воспитанием детей или под воспитанием понимали рукоприкладство.

Привлечены к уголовной ответственности пять отцов, которые задолжали детям алименты на общую сумму более 55 тысяч гривен, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.