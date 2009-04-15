Школьников Алушты кормили какой-то гадостью

В Алуште делец продавал школьникам еду, которая готовилась с нарушением санитарных норм.

Предприниматель, деятельность которого ставила под угрозу здоровье детей, ждёт наказание, предусмотренное Уголовным кодексом.

"Предприниматель поставил возле двух школ трейлеры, в которых готовил продукты и реализовывал их учащимся. Как выяснили правоохранители, деятельность он организовал с нарушением санитарных норм, что могло повлечь массовое заболевание детей", - сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Крыма.

Нарушения при организации питания школьников выявлены также в одном из учебных заведений Нижнегорского района автономии.