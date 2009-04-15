Мэр Алушты не взяточник

Апелляционный суд Киева сегодня оставил в силе решение Печерского районного суда об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении мэра Алушты Владимира ЩЕРБИНЫ.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил заместитель начальника юридического управления исполкома Алуштинского городского совета Юрий КУКУШКИН.

«Решение Печерского суда оставлено в силе. На сегодняшний день постановление о возбуждении уголовного дела отменено», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 13 июня 2008 года мэр Алушты В.ЩЕРБИНА и его заместитель Вадим ПОПОВ были задержаны в Алуште во время совместной операции сотрудников Генеральной прокуратуры и МВД.

По данным правоохранителей, чиновники обвинялись в совершении должностных преступлений - получении взяток.

16 июня Печерский райсуд Киева избрал алуштинскому мэру и его заместителю меру пресечения – содержание под стражей.

14 августа тот же Печерский райсуд принял решение освободить их под подписку о невыезде.