Более 90% школьников в Украине пробовали алкоголь – исследование

63% украинских детей в 15 лет имеют опыт курения, 91% - употребляли алкоголь, а 14% - курили марихуану.

Как сообщает «Немецкая волна», об этом свидетельствуют данные европейского опроса ученической молодежи «ESPAD», проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Яременко при поддержке ЮНИСЕФ.

Международное исследование уже в четвертый раз проводится в Украине. Результаты сравнения не утешительны – в Украине увеличивается количество детей, которые еженедельно употребляют алкоголь.

Это приобретает массовый характер и превращается в стиль жизни, отмечает председатель правления института Ольга БАЛАКИРЕВА.

«Практически пятая часть ровесников нам сказали, что их друзья по меньшей мере раз в неделю напиваются. 22% дали такой ответ. Выходит, что почти половина подростков в выходные пьянствует», - отметила О.БАЛАКИРЕВА.

В то же время за 14 лет европейских исследований впервые в Украине появилась тенденция к снижению количества тех детей, которые довольно рано начинают курить.

«Можно констатировать, что те антитабачные программы, которые внедряются, они влияют, но не так эффективно, как хотелось бы. Сейчас у нас курит ежедневно каждый пятый подросток», - сказала О.БАЛАКИРЕВА.

Она также отметила, что наркотики украинские дети стали употреблять реже, осознавая риск. Социологи и ЮНИСЕФ предполагают, что употребление детьми алкоголя, сигарет и психотропных веществ может вскоре отразиться на демографической ситуации в Украине. Поэтому они призывают власти принимать меры для ограждения детей от вредных привычек.