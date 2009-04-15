Тарифы на электроэнергию и газ для населения рекомендует повысить

Кабинет министров Украины рекомендует Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики повысить для населения тарифы на электроэнергию и природный газ.

«Кабинет министров рекомендовал НКРЭ повысить тариф на электроэнергию для населения, потребляющего свыше 600 кВт/ч в месяц, в 3,5 раза», - сказалисполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

В то же время, и.о. министра предположил, что увеличение тарифов на электроэнергию, скорее всего, не коснется семей, которые потребляют от 400 до 600 кВт/ч в месяц.

И.УМАНСКИЙ также сообщил, что Кабмин рекомендовал НКРЭ увеличить на 5% тариф на природный газ для семей, потребляющих свыше 2,5 тыс. куб. метров в год, и на 10% - более 6 тыс. куб. метров природного газа в год.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ уже пыталось с апреля ввести повышение тарифов на электроэнергию для населения, потребляющего свыше 400 кВт/ч. Тарифы для этой категории потребителей предпологалось повысить в 3,1 раза. Однако постановление НКРЭ о повышении тарифов было отменено задним числом после личных рекомендаций комиссии премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

В настоящее время для группы потребителей, потребляющих свыше 2,5 тыс. куб. м природного газа в год, тариф установлен на уровне 737 грн. за 1 тыс. куб. м (при наличии газовых счетчиков 1 куб. м газа стоит 73,2 коп., при отсутствии счетчика – 80,52 коп.). Стоимость одной тысячи кубометров для бытовых абонентов, потребляющих свыше 6 тыс. куб. м в год, составляет в среднем 1 тыс. 502 грн. за 1 тыс. куб. м. (при наличии счетчиков стоимость одного кубометра газа составляет 1 грн. 49,88 коп., при отсутствии газового счетчика – 1 грн. 64,82 коп.).

Четвертая категория потребителей, объемы потребления природного газа которой будут превышать 12 тыс. куб. м в год, в среднем будет платить за 1 тыс. куб. м 1794 грн. (при наличии газового счетчика 1 кубометр потребленного газа будет стоить 1 грн. 79,04 коп., при отсутствии счетчика – 1 грн. 96,86 коп.).