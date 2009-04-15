В Симферополе покажут фильм о поэте Илье Сельвинском

Картину создали журналисты

16 апреля в Симферополе пройдет презентация документального фильма «Нет, я не личной жизнью жил…» о поэте Илье Сельвинском (1899-1968). Организаторы презентации - Крымское Республиканское культурно-просветительское общество крымчаков «Кърымчахлар», общественная организация «Журналистская инициатива» и Дом-музей Ильи Сельвинского. Фильм создан журналистами ГТРК «Крым» и Всемирной службы «УТР». Автор - Валентин КОЗУБСКИЙ. Демонстрация фильма состоится в 11.00 в кинотеатре им. Шевченко (большой зал).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter