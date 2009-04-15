В Симферополе покажут фильм о поэте Илье Сельвинском
14:36, 15 апреля 2009Крым
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Картину создали журналисты
16 апреля в Симферополе пройдет презентация документального фильма «Нет, я не личной жизнью жил…» о поэте Илье Сельвинском (1899-1968).
Организаторы презентации - Крымское Республиканское культурно-просветительское общество крымчаков «Кърымчахлар», общественная организация «Журналистская инициатива» и Дом-музей Ильи Сельвинского.
Фильм создан журналистами ГТРК «Крым» и Всемирной службы «УТР». Автор - Валентин КОЗУБСКИЙ.
Демонстрация фильма состоится в 11.00 в кинотеатре им. Шевченко (большой зал).
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