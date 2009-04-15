Севастопольская администрация хочет передачи ей ряда полномочий горсовета

Севастопольская городская государственная администрация намерена в судебном порядке добиваться передачи ей от горсовета ряда полномочий «по решению целого ряда проблем».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня первый заместитель главы ГГА Владимир КАЗАРИН, комментируя журналистам очередной отказ городского совета внести в повестку дня начавшейся сегодня сессии вопрос о пересмотре жилищно-коммунальных тарифов, а также вопрос об определении перечня земельных участков для проведения аукционов.

«Администрация надеялась, что здравый смысл депутатского корпуса, в конце концов, пробудится. На президиуме, когда рассматривался вопрос о тарифах, было дано согласие о включении его в повестку дня. Потом непонятным для нас образом он исчез из той повестки, которую мы получили перед самой сессии. За вот эти 4-5 дней, которые прошли после президиума, по непонятным причинам этот вопрос исчезает», - сказал В.КАЗАРИН. Это, по его мнению, «во-первых, грубое нарушение регламентных норм работы». Кроме того, как добавил В.КАЗАРИН, «вообще складывается ощущение, что депутатскому корпусу очень трудно исполнять свои обязанности. Они их не хотят исполнять».

Как подчеркнул представитель руководства исполнительной ветви власти города, «по итогам отопительного сезона в городе 50 млн. грн. долгов (имеются ввиду, в основном, долги ГКП «Севтеплоэнерго» ДК «Газ Украины» за потребленный газ - УНИАН). Сколько можно в интересах богатых руководить городом? Есть 70 тысяч малообеспеченных граждан Севастополя, подумаем о механизмах, которые будут защищать их - через субсидии, через какие-то другие виды выплат». В то же время, как считает В.КАЗАРИН, «зачем с упорством, достойным лучшего применения, помогать богатым и среднему обеспеченному классу? Зачем помогать людям с домами по 400 кв. метров, с бассейнами, оранжереями, с зимними садами и т.д.? Они оплачивают услуги по тем ничтожным тарифам, как и старушка в однокомнатной квартире». «Это что - забота о городе?», задался вопросом В.КАЗАРИН.

По его мнению, намерение городской администрации «забрать решение целого ряда вопросов через суд в ведение государственной администрации становится уже не просто пожеланием, а императивом». В противном случае, как добавил он, «мы город развалим. В отличие от них (имеются ввиду депутаты горсовета - УНИАН), мы не можем себе этого позволить».

Как сообщал УНИАН, Севастопольская городская государственная администрация неоднократно заявляла о том, что в Севастополе самые низкие в Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги, из-за чего убытки предприятий жилищно-коммунального комплекса ежегодно приходится возмещать из городского бюджета. Исполнительная власть города предлагает поднять тарифы как минимум до 75% рентабельности коммунальных предприятий, тогда как сегодня их средняя рентабельность составляет примерно 25%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы ГГА Владимир КАЗАРИН, комментируя журналистам очередной отказ городского совета внести в повестку дня начавшейся сегодня сессии вопрос о пересмотре жилищно-коммунальных тарифов, а также вопрос об определении перечня земельных участков для проведения аукционов.

«Администрация надеялась, что здравый смысл депутатского корпуса, в конце концов, пробудится. На президиуме, когда рассматривался вопрос о тарифах, было дано согласие о включении его в повестку дня. Потом непонятным для нас образом он исчез из той повестки, которую мы получили перед самой сессии. За вот эти 4-5 дней, которые прошли после президиума, по непонятным причинам этот вопрос исчезает», - сказал В.КАЗАРИН. Это, по его мнению, «во-первых, грубое нарушение регламентных норм работы». Кроме того, как добавил В.КАЗАРИН, «вообще складывается ощущение, что депутатскому корпусу очень трудно исполнять свои обязанности. Они их не хотят исполнять».

Как подчеркнул представитель руководства исполнительной ветви власти города, «по итогам отопительного сезона в городе 50 млн. грн. долгов (имеются ввиду, в основном, долги ГКП «Севтеплоэнерго» ДК «Газ Украины» за потребленный газ - УНИАН). Сколько можно в интересах богатых руководить городом? Есть 70 тысяч малообеспеченных граждан Севастополя, подумаем о механизмах, которые будут защищать их - через субсидии, через какие-то другие виды выплат». В то же время, как считает В.КАЗАРИН, «зачем с упорством, достойным лучшего применения, помогать богатым и среднему обеспеченному классу? Зачем помогать людям с домами по 400 кв. метров, с бассейнами, оранжереями, с зимними садами и т.д.? Они оплачивают услуги по тем ничтожным тарифам, как и старушка в однокомнатной квартире». «Это что - забота о городе?», задался вопросом В.КАЗАРИН.

По его мнению, намерение городской администрации «забрать решение целого ряда вопросов через суд в ведение государственной администрации становится уже не просто пожеланием, а императивом». В противном случае, как добавил он, «мы город развалим. В отличие от них (имеются ввиду депутаты горсовета - УНИАН), мы не можем себе этого позволить».

Как сообщал УНИАН, Севастопольская городская государственная администрация неоднократно заявляла о том, что в Севастополе самые низкие в Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги, из-за чего убытки предприятий жилищно-коммунального комплекса ежегодно приходится возмещать из городского бюджета. Исполнительная власть города предлагает поднять тарифы как минимум до 75% рентабельности коммунальных предприятий, тогда как сегодня их средняя рентабельность составляет примерно 25%.