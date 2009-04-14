СБУ проверит райгосадминистрации
Люди жалуются на коррупцию
Служба безопасности Украины намерена провести целенаправленную проверку всех районных государственных администраций и райсоветов на предмет коррупции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.
Он, в частности, отметил, что СБУ проанализировала обращения граждан, поступившие на протяжении месяца через «ящики доверия» в каждом регионе страны.
«Главный вывод, сделанный СБУ за этот месяц, – полная незащищенность граждан от своеволия чиновников администраций и министерств самого высокого уровня», – сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
Он сообщил, что лишь на протяжении последнего месяца СБУ выявило целый ряд злоупотреблений работниками районных администраций и районных советов по обращениям граждан.
Реагируя на факты правонарушений, Служба безопасности, по словам руководителя, решила направить работу всех местных подразделений на борьбу с проявлениями коррупции на местном уровне.
«Каждое районное подразделение СБУ с сегодняшнего дня работает по борьбе с коррупцией в конкретной райадминистрации», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.